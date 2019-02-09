  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Николаева Елена Андреевна
Николаева Елена Андреевна
6.3
1

Николаева Елена Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2002-2007 ВГМУ Стоматологический факультет. Специальность стоматология.
  • 2007-2008 ВГМУ Интернатура. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
  • 27.09.2008 УЦ "Дент Мастер" Восстановление передней группы зубов
  • 22.12.2011 КГБОУ ДПО ИПКСЗ г. Хабаровск Стоматология терапевтическая
  • 08.10.2016 КГБОУ ДПО ИПКСЗ г. Хабаровск Стоматология терапевтическая
Еще 7
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи