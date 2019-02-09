Врачи
Николаева Елена Андреевна
6.3
1
Николаева Елена Андреевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
2002-2007 ВГМУ Стоматологический факультет. Специальность стоматология.
2007-2008 ВГМУ Интернатура. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
27.09.2008 УЦ "Дент Мастер" Восстановление передней группы зубов
22.12.2011 КГБОУ ДПО ИПКСЗ г. Хабаровск Стоматология терапевтическая
08.10.2016 КГБОУ ДПО ИПКСЗ г. Хабаровск Стоматология терапевтическая
06.04.2017 Современный подход к лечению апикального периодонтита. Закрытие широких апикальных отверстий.
09.02.2019 Прямые реставрации материалами Shofu
04.03.2019 Практические особенности интерпретации 2D и 3D исследований
26.10.2019 Актуальные вопросы применения 3D-технологий в современной стоматологической практике
30.10. 2020 КГБОУ ДПО ИПКСЗ г. Хабаровск Стоматология терапевтическая
29.03.2021 Мир микроскопной стоматологии. Погружение в новую реальность.
13-15. 01.2022 Эндодонтическое перелечивание. Извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв
