  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Николаенко Ольга Михайловна
Николаенко Ольга Михайловна
6.0
0

Николаенко Ольга Михайловна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи