Николаенко Галина Анатольевна

Занимается диагностикой и лечением воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты и т.д.) и придаточного аппарата (ячмени, блефариты, демодекоз и т.д.), а также – синдрома сухого глаза, дистрофии сетчатки, астигматизма, близорукости, дальнозоркости, аллергических заболеваний. Проводит диагностику и лечение поражений глаз при обменных нарушениях таких, как сахарный диабет, дистрофии, сосудистые окклюзии. Автор 1 патента Российской Федерации и более 25 печатных работ в научных изданиях отечественной и зарубежной литературы.