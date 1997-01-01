Николаенко Галина Анатольевна

  1. Главная
Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1997 г.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология", 1997 - 1999 гг.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПП «Ультразвуковая диагностика», 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл «Актуальные вопросы офтальмологии» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток, 2018 г.
  • Повышение квалификации по ультразвуковой диагностике, ФГБОУ ВО ТГМУ, Владивосток, 2018 г.
  • Повышение квалификации «Патология глазной поверхности у пациентов с глаукомой», Москва, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Принимает активное участие в работе общества офтальмологов края
  • Постоянный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
