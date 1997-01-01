Врачи
Никитина Марина Владимировна
Никитина Марина Владимировна
Кардиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
