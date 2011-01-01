  1. Главная
Никитина Людмила Васильевна
Никитина Людмила Васильевна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Инфекционные болезни", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
