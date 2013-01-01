Врачи
Владивостока
Никитина Галина Ильинична
6.3
1
Никитина Галина Ильинична
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
1 отзыв
