Никитина Эльмира Аскизуловна
Никитина Эльмира Аскизуловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
