Никитина Евгения Ивановна
Стаж 24 года
Принимает детей
Прием гинеколога. Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний. Прием гинеколога-эндокринолога. Бесплодие. Нарушение менструального цикла. Антивозрастная терапия. Привинтейж терапия (профилактика старения). УЗИ гинекологическое на приеме. МСГ. Кольпоскопия.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
