Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Никитина Е. И.
5.7
1
Никитина Е. И.
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Полунина
Олеся Викторовна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.2
1
Записаться
Малышева
Светлана Витальевна
Гинеколог
,
Репродуктолог (ЭКО)
,
Гинеколог-эндокринолог
6.7
12
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.6
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...