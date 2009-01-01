  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Никифорова Елена Игоревна
Никифорова Елена Игоревна
6.0
0

Никифорова Елена Игоревна

Акушер
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Пензенский базовый медицинский колледж, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерское дело", Пензенский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи