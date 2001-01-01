  1. Главная
Никифорова Анна Владимировна
Никифорова Анна Владимировна

Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переквалификация "Сердечно-сосудистая хирургия", 2007 г.
  • Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
