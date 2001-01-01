Врачи
Никифорова Анна Владимировна
6.0
0
Никифорова Анна Владимировна
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Первичная переквалификация "Сердечно-сосудистая хирургия", 2007 г.
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
