Никифоров Евгений Олегович
6.8
4

Никифоров Евгений Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2004 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Курсы повышения квалификации
  • 2013 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (оториноларингология).
  • 2004 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (эндоскопия).
  • 2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (оториноларингология).
Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, КДКБ №1 оториноларингологическое отделение, 2013 г. - по настоящее время
  • Врач-оториноларинголог, ВДП №5, 2013 г. - 2017 г.
  • Врач-оториноларинголог, Артемовская ДП, 2017 г. - 2019 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
4 отзыва

