  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ни Антонина Николаевна
Ни Антонина Николаевна
7.3
3

Ни Антонина Николаевна

Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет, ВГМИ, 1982 г. окончания
  • Клиническая ординатура по педиатрии, 1984 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент, Владивостокский медицинский университет, кафедра педиатрии, 1987 - 1998 гг.
  • Доцент курса педиатрии ФПК, Владивостокский медицинский университет, 1998 - 2008 гг.
  • Профессор кафедры педиатрии ФПК, Владивостокский медицинский университет, с 2008 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи