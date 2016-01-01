  1. Главная
Нгуен Алина Дмитриевна
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, стоматологический факультет, 2016 г. окончания
  • Ординатура по хирургической стоматологии, 2016 - 2018 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач – стоматолог общей практики, «Колот», 2015 - 2016 гг.
  • Врач стоматолог, стоматолог-гигиенист, Стоматология «Дентал-Студио», 2016 - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Dental-Studio
ул. Запорожская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов

