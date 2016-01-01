Нгуен Алина Дмитриевна
Стаж 8 лет
Врач – стоматолог общей практики, стоматолог-хирург. Проводит реставрационные работы
композитными материалами, эндодонтические работы, профессиональную гигиену полости рта. Лечение всех форм кариеса.
Хирургический прием (простые удаления)
Адреса и стоимость приёма
ул. Запорожская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
