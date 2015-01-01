  1. Главная
Невежкин Денис Александрович
5.7
1

Невежкин Денис Александрович

Травматолог-ортопед, Травматолог
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, «Лечебное дело», 2015 г. окончания
  • Ординатура по специальности «Травматология и ортопедия», 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

