Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Невежкин Денис Александрович
5.7
1
Невежкин Денис Александрович
Травматолог-ортопед
,
Травматолог
Стаж 7 лет
Диагностика и лечение заболеваний суставов, позвоночника, последствий травм. Внутрисуставные инъекции, PRP-терапия.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, «Лечебное дело», 2015 г. окончания
Ординатура по специальности «Травматология и ортопедия», 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лазаренко
Игорь Всеволодович
Травматолог-ортопед
8.4
10
Записаться
Кузнецов
Иван Викторович
Травматолог
6.6
2
Записаться
Улайси
Дмитрий Сергеевич
Травматолог-ортопед
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...