Нестеров Семён Борисович

Опытный врач-ревматолог, которому можно доверить заботу о здоровье суставов и костей.

Врач подберёт индивидуальный план обследования и лечения, опираясь на современные клинические рекомендации и бережное отношение к каждому пациенту. Также проводит медицинские осмотры для установления инвалидности, оформляет соответствующую документацию и выдает справки по профилю «Ревматология».