Нестеров Семён Борисович
Стаж 4 года
Опытный врач-ревматолог, которому можно доверить заботу о здоровье суставов и костей.
Врач подберёт индивидуальный план обследования и лечения, опираясь на современные клинические рекомендации и бережное отношение к каждому пациенту. Также проводит медицинские осмотры для установления инвалидности, оформляет соответствующую документацию и выдает справки по профилю «Ревматология».
Врач подберёт индивидуальный план обследования и лечения, опираясь на современные клинические рекомендации и бережное отношение к каждому пациенту. Также проводит медицинские осмотры для установления инвалидности, оформляет соответствующую документацию и выдает справки по профилю «Ревматология».
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
Ревматолог
3100 р
Загрузка комментариев...