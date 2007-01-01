Нестеров Андрей Сергеевич
Стаж 18 лет
Врач сердечно-сосудистый хирург.
Проводит диагностику и лечение заболеваний вен и артерий. Диагностика осуществляется на современном ультразвуковом аппарате таких заболеваний как варикозное расширение вен, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей.
Осуществляет хирургическую помощь в нефрологии – создание постоянного сосудистого доступа (артерио-венозной фистулы).
