Нестеров Андрей Сергеевич
6.9
3

Нестеров Андрей Сергеевич

УЗИ-специалист, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура по хирургии, ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП Сердечно-сосудистая хирургия, 2008 г.
  • ПП Ультразвуковая диагностика, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач сердечно-сосудистый хирург, ВКБ № 2, 2007 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
3 отзыва

