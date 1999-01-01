  1. Главная
Нестеренко Татьяна Геннадьевна
6.0
0

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
