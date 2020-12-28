Немченко Анна Владимировна

  1. Главная
Гастроэнтеролог, Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 2000 г. окончания
  • Ординатура ВГМУ, "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2000-2002 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 2017 г.
  • ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г.Тольятти, ДПО "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2019 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2016 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Поликлиника № 11, 2002-2004 гг.
  • Врач-терапевт, клиника "Семейный доктор", 2004-2010 гг.
  • Врач общей практики, МЦ George, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
4 отзыва

