Немченко Анна Владимировна

Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др.

Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.

Снятие и расшифровка электрокардиограмм

