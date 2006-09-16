  1. Главная
Нехай Елена Казбековна
9.5
10

Нехай Елена Казбековна

Гематолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет Владивостокский государственный медицинский университет, 2000 г. окончания
  • Клиническая ординатура на базе кафедры факультетской терапии по специальности ''Терапия', ВГМУ, 2000 – 2002 гг.
  • Защита кандидатской диссертации по теме ″Биогенные амины и калликреин-кининовая система при острых лейкозах", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Гематология», ВГМУ, 2003 г.
  • Международный форум по вопросам лечения хронического миелоидного лейкоза, г. Санкт-Петербург, 15 – 16.09.2006 г.
  • «Злокачественные лимфомы» V Российская конференция с международным участием, г. Москва, 30 – 31.10.2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гематолог, ГУЗ ККБ №2, с 2002 г.
  • Консультативный приём, МЦ «ПримаМед», с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
