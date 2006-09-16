Нехай Елена Казбековна

ПП «Гематология», ВГМУ, 2003 г.

Международный форум по вопросам лечения хронического миелоидного лейкоза, г. Санкт-Петербург, 15 – 16.09.2006 г.

«Злокачественные лимфомы» V Российская конференция с международным участием, г. Москва, 30 – 31.10.2008 г.