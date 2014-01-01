Врачи
Владивостока
Недобиткова Лариса Алексеевна
6.0
0
Недобиткова Лариса Алексеевна
Инфекционист
,
Эпидемиолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по теме "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Эпидимиология", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
