  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Недобиткова Лариса Алексеевна
Недобиткова Лариса Алексеевна
6.0
0

Недобиткова Лариса Алексеевна

Инфекционист, Эпидемиолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по теме "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Эпидимиология", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи