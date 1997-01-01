Врачи
Небольсина Лариса Юрьевна
5.7
5
Небольсина Лариса Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет, Воронежская Государственная медицинская академия, 1997 г. окончания
Интернатура врач стоматолог, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог, ООО "Колот", с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов
