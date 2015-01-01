  1. Главная
Назарова Светлана Александровна
Назарова Светлана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
