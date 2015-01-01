Врачи
Назарова Светлана Александровна
6.0
0
Назарова Светлана Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов
