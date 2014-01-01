Врачи
Назарова Наталья Анатольевна
Назарова Наталья Анатольевна
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Сертификат "Лечебная физкультура", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Усовершенствование "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
