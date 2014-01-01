  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Назарова Наталья Анатольевна
Назарова Наталья Анатольевна
6.0
0

Назарова Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Сертификат "Лечебная физкультура", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
  • Усовершенствование "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи