Назарова Лариса Владимировна
6.0
2

Назарова Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМИ, 1985 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии на базе городской больницы № 2, г. Петропавловск-Камчатский, 1985 - 1986 гг.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 2002 г.
  • ТУ»Экстрагенитальная патология и беременность», ВГМУ, 2005 г.
  • СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, МУЗ Поликлиника № 7 г. Владивосток, 1986 - 2008 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, женская консультация роддома № 4, с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
