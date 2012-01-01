  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Назарова Лариса Анатольевна
Назарова Лариса Анатольевна
6.3
1

Назарова Лариса Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи