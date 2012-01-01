Врачи
Назарова Лариса Анатольевна
6.3
1
Назарова Лариса Анатольевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
