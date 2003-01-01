Врачи
Назаров Александр Юрьевич
Назаров Александр Юрьевич
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
