Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Назаренко Лариса Николаевна
6.0
0
Назаренко Лариса Николаевна
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Букарев
Александр Владимирович
Хирург
9.2
12
Записаться
Мартынов
Геннадий Викторович
Хирург
7.5
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...