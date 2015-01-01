Врачи
Навроцкий Василий Михайлович
Навроцкий Василий Михайлович
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Торакальная хирургия", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-торакальный хирург, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
