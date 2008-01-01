  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Навджавонова Наргис Оламджоновна
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
0

Навджавонова Наргис Оламджоновна

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Хирургия», 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2014 г.
  • «Актуальные вопросы хирургии» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи