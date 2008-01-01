Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
0
Навджавонова Наргис Оламджоновна
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Интернатура по специальности «Хирургия», 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2014 г.
«Актуальные вопросы хирургии» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романов
Андрей Иванович
Мануальный терапевт
,
Хирург
,
Профпатолог
,
Травматолог
,
Спортивный врач
9.0
11
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...