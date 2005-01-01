  1. Главная
Наумчук Кристина Алексеевна
6.6
2

Наумчук Кристина Алексеевна

Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • В 2005 году закончила Владивостокский Государственный Медицинский Университет, по специальности «Лечебное дело»
  • В 2009 году закончила ТГМУ, по специальности «Акушерство и гинекология»
  • В 2015 году закончила ТГМУ, по специальности «Физиотерапевт»
Курсы повышения квалификации
  • Подготовка к клинической интернатуре, 2008 - 2009 гг.
  • Профессиональная переподготовка "Физиотерапия и курортология", 2010 г.
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы физиотерапии», 2015 г.
Опыт работы
  • Медицинский представитель, ООО «Биоинтер», 2007 - 2008 гг.
  • Врач-физиотерапевт, «Институт медицинской косметологии», 2009 - 2015 гг.
  • Врач-физиотерапевт, «Центр лазерной косметологии Тисс», с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
2 отзыва

