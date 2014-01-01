Врачи
Владивостока
Наточеева Ирина Эрнестовна
6.0
0
Рентгенолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
