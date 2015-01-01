Врачи
Наговицына Татьяна Андреевна
6.6
2
Наговицына Татьяна Андреевна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
