Наговицына Татьяна Андреевна
6.6
2

Наговицына Татьяна Андреевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
2 отзыва

