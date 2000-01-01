Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Нагорный Эрнест Юрьевич
6.3
1
Нагорный Эрнест Юрьевич
Гинеколог-эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Институт, 1983-1987 гг.
Военно-медицинский факультет при ГМИ 1987-1989 гг.
Интернатура по хирургии ИМС ТОФ 1990 г.
Курсы повышения квалификации
ВАК по гинекологии Военно-медицинская академия им. Кирова 1991 г.
ВАК по оперативной гинекологии Военно-медицинская академия им. Кирова 1992 г.
Эндоскопия в гинекологии ММА им. Сеченова 2000 г.
Усовершенствования по специальности: 2006, 2011 гг. ВГМУ, 2016 г. Военно-медицинская академия им. Кирова
Еще 1
Участие в ассоциациях
Российская ассоциация гинекологов - эндоскопистов
Опыт работы
1990-1992 гг. старший врач – специалист ГСМП
1992-2006 гг. начальник гинекологического отделения ВМКГ ТОФ
2010 г. - по н/время заведующий гинекологическим отделением ВМКГ ТОФ
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндоскопист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пальчикова
Елена Анатольевна
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-эндоскопист
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...