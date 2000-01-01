  1. Главная
Нагорный Эрнест Юрьевич
6.3
1

Нагорный Эрнест Юрьевич

Гинеколог-эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, 1983-1987 гг.
  • Военно-медицинский факультет при ГМИ 1987-1989 гг.
  • Интернатура по хирургии ИМС ТОФ 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • ВАК по гинекологии Военно-медицинская академия им. Кирова 1991 г.
  • ВАК по оперативной гинекологии Военно-медицинская академия им. Кирова 1992 г.
  • Эндоскопия в гинекологии ММА им. Сеченова 2000 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Российская ассоциация гинекологов - эндоскопистов
Опыт работы
  • 1990-1992 гг. старший врач – специалист ГСМП
  • 1992-2006 гг. начальник гинекологического отделения ВМКГ ТОФ
  • 2010 г. - по н/время заведующий гинекологическим отделением ВМКГ ТОФ
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндоскопист
По запросу
