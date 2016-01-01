  1. Главная
Нагорный Дмитрий Валентинович
7.1
4

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология, андрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
4 отзыва

