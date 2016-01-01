Нагорный Дмитрий Валентинович

Владеет широким спектром диагностических и лечебных манипуляций, необходимых для оказания помощи больным с острыми и хроническими заболеваниями органов мочевой и мужской половой сферы, мочекаменной болезни и аденоме предстательной железы, владеет методами эндоурологии (цистоскопия, катетеризация и стентирование мочеточника, мочевого пузыря и половых органов). Выполняет весь перечень оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях и опухолях почек, мочеточника, мочевого пузыря и половых органов. Имеет большой опыт в оперативном лечении мочекаменной болезни, один из первых специалистов на Дальнем Востоке, который начал заниматься контактной литотрепсией (дробление камней в мочеточнике, в мочевом пузыре).

