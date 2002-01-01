  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Нагорная Ирина Сергеевна
Нагорная Ирина Сергеевна
6.0
0

Нагорная Ирина Сергеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи