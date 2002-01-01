Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Нагорная Ирина Сергеевна
6.0
0
Нагорная Ирина Сергеевна
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Никифоренко
Нина Степановна
Фтизиатр
6.0
0
Записаться
Подлесная
Александра Константиновна
Фтизиатр
6.3
1
Записаться
Панкевич
Наталья Владимировна
Фтизиатр
5.8
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...