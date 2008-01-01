  1. Главная
Нагорная Анна Вадимовна
Нагорная Анна Вадимовна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2015 г.
Опыт работы
  • Заведующий стационарным отделением для оказания помощи ВИЧ-инфицированным, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
  • Врач-инфекционист, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
