Нагаевский Игорь Владимирович
6.0
0

Нагаевский Игорь Владимирович

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертияикат "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
