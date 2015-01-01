Врачи
Нагаевский Игорь Владимирович
6.0
0
Нагаевский Игорь Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертияикат "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
