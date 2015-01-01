Надточий Елена Леонидовна
Стаж 40 лет
Диагностика и лечение проблем уха, включая инфекции, опухоли и расстройства нервного пути.
Диагностика и лечение аллергии с использованием лекарств.
Лечение заболеваний глотки и гортани.
Диагностика и лечение нарушений носа и околоносовых пазух
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
