Надточий Елена Леонидовна
6.9
3

Надточий Елена Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
  • Интернатура ВМИ, «Терапия», 1986 г.
  • Ординатура ВГМИ, «Отоларинголог», 1992-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Вопросы оториноларингологии», 2016 г.
  • ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г.Тольятти, ПК "Организация и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы профессиональной патологии", 2020 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
3 отзыва

