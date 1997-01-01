Врачи
Набокова Ольга Владимировна
7.8
7
Набокова Ольга Владимировна
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1997 г. окончания
Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии на базе Клинического роддома №5 г. Владивостока и гинекологического отделения "Больницы железнодорожников"
Специализация на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Обучение кольпоскопии, г. Хабаровск, 2003 г.
Участие в семинар-тренинге "Технология безопасного аборта", г. Владивосток, 2007 г.
Обучение гистероскопии, г. Хабаровск, 2011 г.
Участие в семинар-тренинге "Улучшение качества оказания медицинских услуг: современные методики консультирования по охране репродуктивного здоровья", г. Владивосток, 2012 г.
Сертификационный курс по "Современным технологиям в акушерстве и гинекологии", 2013 г.
Мастер-класс "Шейка матки, генитальные инфекции, гормоны. Особенности кольпоскопии" г.Хабаровск, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Участник Дальневосточной региональной научно-практической конференции с международным участием "Новые технологии в акушерстве и гинекологии" г.Хабаровск, 2016 г.
Опыт работы
Ведет прием в МЦ "САНАС", с 1999 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
7 отзывов
