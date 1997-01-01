  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Набокова Ольга Владимировна
Набокова Ольга Владимировна
7.8
7

Набокова Ольга Владимировна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1997 г. окончания
  • Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии на базе Клинического роддома №5 г. Владивостока и гинекологического отделения "Больницы железнодорожников"
  • Специализация на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Обучение кольпоскопии, г. Хабаровск, 2003 г.
  • Участие в семинар-тренинге "Технология безопасного аборта", г. Владивосток, 2007 г.
  • Обучение гистероскопии, г. Хабаровск, 2011 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник Дальневосточной региональной научно-практической конференции с международным участием "Новые технологии в акушерстве и гинекологии" г.Хабаровск, 2016 г.
Опыт работы
  • Ведет прием в МЦ "САНАС", с 1999 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи