Мымрикова Алла Сергеевна
6.0
0
Мымрикова Алла Сергеевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
По запросу
0 отзывов
Оставить отзыв
