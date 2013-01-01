  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мымрикова Алла Сергеевна
Мымрикова Алла Сергеевна
6.0
0

Мымрикова Алла Сергеевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи