Мясоедова Лидия Сидоровна
6.0
0
Мясоедова Лидия Сидоровна
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
0 отзывов
