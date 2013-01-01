  1. Главная
Мяготина Мария Анатольевна
Мяготина Мария Анатольевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Образование
  • Уссурийское медицинское училище, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерское дело, Владивостокски базовый медицинский колледж, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
