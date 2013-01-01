Мячина Нина Георгиевна

  1. Главная
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Кемеровский медицинский институт, Педиатрический факультет,1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Гамарника, 17
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов

