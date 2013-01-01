Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мячина Нина Георгиевна
6.9
5
Мячина Нина Георгиевна
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач-педиатр участковый
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Кемеровский медицинский институт, Педиатрический факультет,1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Гамарника, 17
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тамамян
Анастасия Сергеевна
Педиатр
7.5
5
Записаться
Куманев
Игорь Степанович
Педиатр
10
15
Записаться
Терешкина
Александра Юрьевна
Педиатр
7.2
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...