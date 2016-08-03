Музыченко Юлия Сергеевна

от 17 июля 2015 г. - Диплом специалиста №112506 5023136

С 2015-2016 гг. интернатура по направлению «Стоматология общей практики», ТГМУ, г.Владивосток, на базе ГБУЗ ККБ №2; Диплом о послевузовском профессиональном образование №042506002994 от 03.08.2016 г.

С 2015-2019 г. работа по специальности врачом-стоматологом ГБУЗ ККБ №2