Музыченко Юлия Сергеевна

от 17 июля 2015 г. - Диплом специалиста №112506 5023136
С 2015-2016 гг. интернатура по направлению «Стоматология общей практики», ТГМУ, г.Владивосток, на базе ГБУЗ ККБ №2; Диплом о послевузовском профессиональном образование №042506002994 от 03.08.2016 г.
С 2015-2019 г. работа по специальности врачом-стоматологом ГБУЗ ККБ №2
С 2020-2021 г. ординатура по специальности «Челюстно-лицевая хирургия», «ТГМУ», г. Владивосток
От 01 июля 2021г. - Диплом об окончании ординатуры №102507 000480
От 06 июля 2020 г. - Диплом о профессиональной переподготовки ПП-20-00121
От 28 декабря 2020 г. профессиональная переподготовка по программе «Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья», «ТГМУ»,Г. Владивосток; Диплом о профессиональной переподготовки ПП-20-00348
Загрузка комментариев...