Музыченко Юлия Сергеевна

Физиотерапевт, Главный врач
Стаж 10 лет
Образование
  • от 17 июля 2015 г. - Диплом специалиста №112506 5023136
  • С 2015-2016 гг. интернатура по направлению «Стоматология общей практики», ТГМУ, г.Владивосток, на базе ГБУЗ ККБ №2; Диплом о послевузовском профессиональном образование №042506002994 от 03.08.2016 г.
  • С 2015-2019 г. работа по специальности врачом-стоматологом ГБУЗ ККБ №2
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Центр Эстетической медицины Лицо и тело
ул. Уткинская, 30
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
1000 р
