Мусурок Татьяна Петровна
6.0
0
Мусурок Татьяна Петровна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
