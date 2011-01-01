  1. Главная
Мусатова Ольга Борисовна
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
По запросу
