Мусаканова Марина Михайловна
6.0
0
Мусаканова Марина Михайловна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
