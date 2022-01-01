Мусаева Самира Ахмедовна

Направления работы:

• Проведение диагностических эндоскопических исследований у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

• Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их эффективности.

• Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи с применением эндоскопических методов диагностики в амбулаторных условиях.