Мусаева Самира Ахмедовна
Стаж 2 года
Направления работы:
• Проведение диагностических эндоскопических исследований у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.
• Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их эффективности.
• Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи с применением эндоскопических методов диагностики в амбулаторных условиях.
• Проведение диагностических эндоскопических исследований у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.
• Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их эффективности.
• Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи с применением эндоскопических методов диагностики в амбулаторных условиях.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Загрузка комментариев...