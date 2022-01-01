  1. Главная
Мусаева Самира Ахмедовна
6.0
0

Мусаева Самира Ахмедовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 2 года
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ Первичная переподготовка по специальности Эндоскопия 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
