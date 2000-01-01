  1. Главная
Мусаева Эльмира Имрановна
6.3
3

Мусаева Эльмира Имрановна

Ревматолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • 2019 г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). С отличием.
  • 2021 г. НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой (ревматология).
Курсы повышения квалификации
  • 2022 г. - Цикл ГИБТ
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация ревматологов России
Опыт работы
  • МЦ ДВФУ - 2021- 2022 гг.
Адреса и стоимость приёма
Альфамед
пр-т Острякова, 4В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2200 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
